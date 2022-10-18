صحف رياضية: بداية محاكمة نيمار.. تعاقد عاجل لبرشلونة.. وذهب خالص
شكل تتويج الفرنسي كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية، وبقية جوائز فرانس فوتبول، ومنها فوز الإسبانية أليكسيا بوتيلاس بالكرة الذهبية للسيدات للمرة الثانية، واتهام مانشستر سيتي للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بإثارة المشاعر السيئة بين الأندية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.
كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوري الإسباني ليوم الثلاثاء، وحاجة برشلونة لتعاقد عاجل في يناير القادم، وفوز روما في الدوري الإيطالي، وبداية محاكمة البرازيلي نيمار في برشلونة.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز الفرنسي كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية والإسبانية أليكسيا بوتيلاس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات وكتبت :" بوتيلاس وبنزيما في صدارة كرة القدم " و " العدالة والذهب ".
الصحيفة اهتمت بمحاكمة البرازيلي نيمار في برشلونة وكتبت :" نيمار اليوم أمام القاضي ".
كما اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني ليوم الثلاثاء.
سبورت
ركزت الصحيفة على جوائز الكرة الذهبية، فوز أليكسيا بوتيلاس وكريم بنزيما وغافي، وكتبت :" أليكسيا بوتيلاس من ذهب " و " بنزيما يتوج لدى الرجال " و " غافي أفضل شاب ".
الصحيفة اهتمت ببرشلونة بعد هزيمة الكلاسيكو وكتبت :" ثقة في تشافي لكن حان وقت التغييرات ".
كما اهتمت بمحاكمة نيمار في برشلونة وكتبت :" بارتوميو وروسيل ونيمار في قفص الاتهام " .
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على تتويج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والإسبانية أليكسيا بوتيلاس مهاجمة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية وكتبت :" ذهب خالص ".
الصحيفة اهتمت ببرشلونة بعد الخسارة في الكلاسيكو وكتبت :" تعاقد عاجل، البحث عن لاعب ارتكاز في يناير".
كما اهتمت بلقاءات الثلاثاء في الدوري الإسباني وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو :" أتلتيكو مدريد ليصبح قويا في ميدانه " .
آس
ركزت الصحيفة على حفل الكرة الذهبية وتتويج كريم بنزيما وأليكسيا بوتيلاس بجائزة الكرة الذهبية والبلجيكي تيبو كورتوا بجائزة أفضل حارس وغافي أفضل شاب، وكتبت :" صفيحة من ذهب ".
كما اهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني وكتبت :" مع جواو فيليكس ودون يان أوبلاك ولا كوكي ".
الصحيفة اهتمت ببرشلونة وعميده سيرجيو بوسكيتس وكتبت :" بوسكيتس في قلب الإعصار " .
كما اهتمت بمحاكمة البرازيلي نيمار في برشلونة بسبب صفقة انتقاله من سانتوس وكتبت :" بداية محاكمة نيمار".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديل سبورت
ركزت الصحيفة على البرتغالي لياو مهاجم ميلان وكتبت :" عرض من ميلان ، لياو ضع توقيعك عليه ".
الصحيفة اهتمت بفوز روما على سامبدوريا 1-0 في الدوري الإيطالي وكتبت :" روما يفوز ويصعد للمركز الرابع ".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على اتهام مانشستر سيتي لمدرب ليفربول الألماني يورغان كلوب بإثارة المشاعر السيئة بين الأندية وكتبت :" تحت الضغط في وضع محرج " و " اتهم مانشستر سيتي يورغن كلوب بإثارة المشاعر السيئة بين الأندية قبل مواجهة يوم الأحد ".
الصحيفة اهتمت بمنتخب إنجلترا ومشكلة الدفاع وكتبت :" غاريث ساوثغيت قد يذهب في اتجاه جو غوميز " .
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على تتويج الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية وكتبت :" الكرة الذهبية في المنزل ".
الصحيفة اهتمت بفوز أليكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات وكتبت :" بوتيلاس وبرشلونة يعيدان نفس الشيء ".