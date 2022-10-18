صحف رياضية: بداية محاكمة نيمار.. تعاقد عاجل لبرشلونة.. وذهب خالص

شكل تتويج الفرنسي كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية، وبقية جوائز فرانس فوتبول، ومنها فوز الإسبانية أليكسيا بوتيلاس بالكرة الذهبية للسيدات للمرة الثانية، واتهام مانشستر سيتي للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بإثارة المشاعر السيئة بين الأندية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوري الإسباني ليوم الثلاثاء، وحاجة برشلونة لتعاقد عاجل في يناير القادم، وفوز روما في الدوري الإيطالي، وبداية محاكمة البرازيلي نيمار في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية: