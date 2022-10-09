أبرزها الإطاحة بنتنياهو.. أحزاب إسرائيل تواجه عقبات قبل الانتخابات

تواجه الأحزاب الإسرائيلية تحديات داخلية تعصف بها، وذلك قبل أسابيع من انتخابات الكنيست المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الأول الثاني المقبل؛ ما يثير مخاوف تلك الأحزاب، وفق تقرير أعدته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وتستعد إسرائيل مطلع الشهر المقبل لانتخابات هي الخامسة لها خلال ثلاث السنوات الأخيرة، وذلك في ظل فشل أيّ من الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة تصمد مدتها القانونية المقررة بأربع سنوات، إذ تتنافس 40 قائمة بتلك الانتخابات.

وحسب التقرير، فإن "حزب الليكود ،الذي يقوده زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، يواجه جملة من التحديات تتمثل في رفض عدد من أعضاء الحزب التعاون مع حملة نتنياهو الانتخابية، علاوة على أنهم يرغبون بخسارته في الانتخابات المقبلة".

وأوضح أن "غير المتعاونين مع نتنياهو هم بعض الذين خسروا المنافسة في الانتخابات التمهيدية لليكود، وأعضاء يشعرون بأن نتنياهو عمل على إقصائهم من قائمة الحزب، وآخرون يعتبرون أنفسهم مرشحين لقيادة الحزب في اليوم التالي لرحيل نتنياهو".

وأفاد بأن "الليكود يدرك أنه سيكون من الصعب هذه المرة تفسير الخسارة في الانتخابات وعدم القدرة على تشكيل حكومة يمينية، فبعد عام من جلوس أحزاب اليمين بأكملها في المعارضة وانقسام القائمة المشتركة، فإنه لا يوجد عوامل أفضل من ذلك لتشكيل نتنياهو الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "عدم قدرة اليمين الإسرائيلي ،بقيادة نتنياهو، على تشكيل الحكومة للمرة الخامسة سيُقبل بصعوبة بالغة مِن قبل الليكود، الذي يتعطش أعضاؤه للعودة إلى السلطة".

وأشار إلى أن "الليكود يواجه مشكلة كبيرة في الميزانية؛ ما دفع الحزب لتخفيض عدد الموظفين بداخله من أجل تحويل الأموال لفروعه، وأن عجز الميزانية يجعل من الصعب على الحزب الحفاظ على أنشطته الميدانية".

كتلة اليسار

واستنادًا إلى التقرير، فإن "كتلة اليسار التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تواجه أحزابُها أيضًا صعوبات داخلية، بما في ذلك "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه لابيد، وأن أعضاء الكنيست في حزب يوجد مستقبل أعربوا عن أسفهم لقرار لابيد تقديم التماس لتصنيف القناة الـ14 العبرية كبث دعائي، حتى لو لم تكن لديهم مشاعر التعاطف مع القناة، فهم يفهمون أن الالتماس قد يأتي بنتائج عكسية على لابيد ويساعد نتنياهو على إثارة ناخبيه".

ولفت إلى أن "توحيد الأحزاب في معسكر الدولة الذي يقوده وزير الدفاع بيني غانتس، لا يسير بالسلاسة المتوقعة، وأن هناك توترات بين المقرات الميدانية لأعضاء حزب أمل جديد بقيادة جدعون ساعر والحملة التي يديرها أعضاء حزب أزرق أبيض".

ونوه إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، يُسمع في الحزب ،أيضًا، مزاعم حول عدم استخدام متان كاهانا في حملة استقطاب أصوات صهيونية متدينة خوفًا من المواجهات مع الأرثوذكس المتطرفين".

وسلط الضوء على "الضغوطات التي يتعرض لها "البيت اليهودي" ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد التي تترأس قائمة الحزب في انتخابات الكنيست المقبلة.

واعتبر أن حِزبَيْ الليكود والصهيونية الدينية يسعيان لمنع شاكيد من خوض الانتخابات المقبلة، وأن الضغوط التي تمارس على شاكيد تأتي بزعم أن خوضه للانتخابات سيضر بكتلة اليمين ويشتت أصوات الناخبين، وأن شاكيد و"البيت اليهودي" يرفضان الضغوط التي تمارس عليهما ومصران على خوض الانتخابات".

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة إن "هناك ضغوطًا تمارس على أعضاء من قائمة البيت اليهودي من أجل الانسحاب وبالتالي الإضرار بقائمة شاكيد وحظوظها في دخول الكنيست المقبلة، وإن تلك الضغوط تمارس على أعضاء محددين بالقائمة الانتخابية".