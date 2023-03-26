تركيا: لم نغلق الباب أمام انضمام السويد إلى الناتو
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم السبت، إن أنقرة لم تغلق الباب أمام انضمام السويد إلى حلف الناتو.
وصرح قالن لقناة أن تي في المحلية أن بلاده "لم تغلق الباب أمام انضمام السويد إلى حلف الناتو، لكن سير عملية الانضمام يعتمد على الخطوات التي ستتخذها السويد"، وفق تعبيره.
وأضاف أن فنلندا أحرزت خطوات مهمة في مساعيها للانضمام إلى الحلف، ما ساهم في تغيير الموقف التركي.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، قبل أيام، على مشروع قانون يصادق على محاولة فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ولا يزال مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه، حسبما أفادت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية، بحاجة إلى موافقة البرلمان بكامل هيئته.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إن البرلمان سيصدق على انضمام فنلندا إلى حلف الأطلسي، رغم أنه أرجأ الموافقة على طلب السويد.