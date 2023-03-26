تركيا: لم نغلق الباب أمام انضمام السويد إلى الناتو

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم السبت، إن أنقرة لم تغلق الباب أمام انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وصرح قالن لقناة أن تي في المحلية أن بلاده "لم تغلق الباب أمام انضمام السويد إلى حلف الناتو، لكن سير عملية الانضمام يعتمد على الخطوات التي ستتخذها السويد"، وفق تعبيره.

وأضاف أن فنلندا أحرزت خطوات مهمة في مساعيها للانضمام إلى الحلف، ما ساهم في تغيير الموقف التركي.