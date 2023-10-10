تغير المناخ يهدد العديد من النباتات المزهرة بالانقراض

حذّر العلماء من أن 45% من النباتات المزهرة المعروفة في العالم قد تكون مهددة بالانقراض.

وتشمل تلك المهددة بساتين الفاكهة، وأنواع الأناناس، والعديد من أنواع المحاصيل الهامة.

ومن بين ما يقرب من 19,000 نوع جديد من النباتات والفطريات التي تم اكتشافها منذ العام 2020، يُعتقد أن 77% منها مهددة بالانقراض.

وقالت الدكتورة ماتيلدا براون، أخصائية الحفاظ على البيئة، إن النباتات تدعم كل جانب من جوانب الإنسانية. لكنها مهددة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وأضافت: "عندما نعتبر أن تسعة من كل عشرة من أدويتنا تأتي من مصانعنا، فإنّ احتمال ما يواجهنا هو فقدان نصف أدويتنا المستقبلية".

وتابعت الدكتورة براون: "كل نوع نفقده هو نوع لا نعرف ما هي الفرصة التي نخسرها بسببه.. يمكن أن يكون دواءً لمكافحة السرطان، أو قد يكون الحل للجوع... ولذا، أن نفقد ذلك، قبل أن نحصل على فرصة للدراسة.. أمر يشكل مأساة".