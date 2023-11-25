العثور على الأفعى الهاربة من منزل مالكها في هولندا

عُثر على أفعى خضراء من نوع مامبا "سامة جدًا" داخل منزل صاحبها في تيلبورغ في جنوب هولندا بعدما أثارت الأخبار عن هروبها من المنزل الهلع في البلاد لأيام عدة.

وكانت بلدية تيلبورغ في حال تأهب منذ الإثنين، عندما أبلغ صاحب المامبا الشرطة عن اختفاء هذا الثعبان الخطر جدًا الذي يبلغ طوله مترين.

ونشرت الشرطة صورة للثعبان الأخضر وهو ملتوٍ على نفسه، داعية السكان إلى التزام منازلهم وعدم محاولة الإمساك بالأفعى بأنفسهم.

وجرت الاستعانة بكلاب بوليسية ومتخصصين في الثعابين في عمليات البحث التي استغرقت أيامًا عدة، قبل أن يُسجّل تطوّر يتمثل في تسللها، الجمعة، خلف جدار من الجبس.

وتصدرت هذه الحادثة عناوين الصحف في هولندا، فيما شهدت القنوات التلفزيونية إطلالات لعلماء زواحف وبرمائيات للتحدّث عما حصل.

وكانت السلطات رجّحت عدم خروج الثعبان الاستوائي من المنزل بسبب الطقس، إلا أنّ عددًا كبيرًا من السكان التزموا منازلهم. وكانت البلدية دعت السكان إلى "توخي أقصى درجات الحذر وعدم الاقتراب من الثعبان".