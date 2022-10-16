صحف رياضية: "كلاسيكو من ذهب".. "غريزمان أفضل بدقائق أكثر".. و"فلاهوفيتش يحسم الديربي"
شكل كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي، وقمة الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.
كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات أمس السبت، في الدوريات الأوروبية وأبرزها فوز أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس بديربي تورينو، وغياب ريس جيمس، ظهير تشيلسي، 8 أسابيع للإصابة وغيابه عن نهائيات كأس العالم.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت "الكلاسيكو المحبوب"، و"صراع الكرة الذهبية والحذاء الذهبي".
الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت "غريزمان أفضل بدقائق أكثر".
سبورت
ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت "كلاسيكو محوري".
الصحيفة اهتمت بتعادل جيرونا وقادش 1-1، ولقاء إسبانيول وبلد الوليد في الدوري الإسباني.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت "أكثر من مجرد كلاسيكو".
الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت "غريزمان يعيد أتلتيكو مدريد للسطح في سان ماميس".
كما اهتمت بقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وكتبت "هالاند ضد ليفربول في مشاكل خطيرة".
آس
ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت "كلاسيكو من ذهب".
الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني وفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0، وكتبت "غريزمان ينعش أتلتيكو مدريد".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على قمة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت "أشعل بيب غوارديولا نيران مواجهة آنفيلد اليوم مع صرخة المعركة: لا تخدعني يورغن كلوب".
الصحيفة اهتمت بخبر غياب جيمس ريس عن الملاعب 8 أسابيع، وبالتالي عن كأس العالم، وكتبت "ريس يغيب 8 أسابيع".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، وكتبت "حب الكلاسيكو".
كما اهتمت بلقاء رين وأولمبيك ليون، أول لقاء للمدرب الجديد لوران بلان، وكتبت "بلان في الساحة".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على تورينو 1-1 في الديربي ضمن مواجهات الدوري الإيطالي، وكتبت "فلاهوفيتش يحسم الديربي"، و"حفظ يوفنتوس".
الصحيفة اهتمت بلقاءات إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا، وهيلاس فيرونا أمام ميلان، ونابولي ضد بولونيا، في الدوري الإيطالي، وكتبت "فرص كبيرة".