صحف رياضية: "كلاسيكو من ذهب".. "غريزمان أفضل بدقائق أكثر".. و"فلاهوفيتش يحسم الديربي"

شكل كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي، وقمة الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات أمس السبت، في الدوريات الأوروبية وأبرزها فوز أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس بديربي تورينو، وغياب ريس جيمس، ظهير تشيلسي، 8 أسابيع للإصابة وغيابه عن نهائيات كأس العالم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت "الكلاسيكو المحبوب"، و"صراع الكرة الذهبية والحذاء الذهبي".

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت "غريزمان أفضل بدقائق أكثر".