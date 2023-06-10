الرئاسة التركية تنفي الأنباء المتداولة حول تدهور صحّة أردوغان

نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لإدارة الرئاسة التركية، السبت، المزاعم المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا عدم صحة المعلومات المتداولة.

وكان الصحفي جان أتاكلي غرّد على تويتر اليوم قائلا: "إن الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان في أسرع وقت ممكن، وأنه بعد العملية سيُقرر إذا كان سيواصل مهامه؟".

ولاحقاً تداولت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس أردوغان، قبل أن يتم نفيها رسميا من قبل مركز مكافحة المعلومات المضللة.