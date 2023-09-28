وفاة الفنانة نجاح سلام

ولدت الفنانة نجاح سلام في العاصمة بيروت، وجدّها هو الشيخ عبدالرحمن سلام، وكان مفتي لبنان، بينما كان والدها الفنان والأديب محيي الدين سلام، واحدا من أبرز الملحنين وعازفي العود في الوطن العربي، وعلى يده تعلمت أصول الغناء.

انتقلت مع والدها إلى العاصمة القاهرة عام 1948، وهناك تعرّفت على كبار المطربين والملحنين، واحترفت الغناء. كما مثلت إلى جانب العديد من نجوم الفن في تلك الفترة.

تألقت الفنانة اللبنانية بفضل أغانيها في العديد من الدول العربية، خاصة الوطنية، ومنها التي أهدتها إلى مصر "يا أغلى اسم في الوجود"، وأغنية "سورية يا حبيبتي".

في عام 1974، تم تكريمها في القاهرة بمنحها الجنسية المصرية.

تزوجت نجاح سلام من الملحن اللبناني محمد سلمان بعد أن شاركته بطولة أحد الأفلام، وأثمر هذا الزوجين عن ابنتين.