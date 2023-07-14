بلينكن: أمريكا وحلفاؤها يعتزمون التصدي "لأي عدوان" من كوريا الشمالية

وأعلن بلينكن خلال لقاء وزيرَي خارجية اليابان وكوريا الجنوبية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا "نحن متحدون في الدفاع المشترك، ونؤكد أننا نبذل كل ما في وسعنا للردع والدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وأعلن الحلفاء الثلاثة في بيان مشترك أن الالتزام الأمريكي بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان "راسخ، ومدعوم بكل قدراتنا بما في ذلك النووية".

واتفقت واشنطن، وسيول، وطوكيو، أيضًا على العمل معًا لضمان "التنفيذ الكامل" لعقوبات الأمم المتحدة الحالية.