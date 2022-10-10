الجولة الثامنة للدوري الإسباني.. ريال مدريد وبرشلونة يحافظان على الزخم قبل الكلاسيكو
شهدت أحداث الجولة الثامنة للدوري الإسباني "الليغا" تنافسا قويا بين بضع فرق، وخاصة في مقدمة الجدول بين برشلونة وريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، يوم الأحد المقبل.
وفيما يأتي أبرز النقاط بمباريات مطلع الأسبوع بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
* ريال مدريد وبرشلونة يحافظان على الزخم قبل القمة
فاز ريال مدريد وبرشلونة مطلع الأسبوع ليتقاسما الصدارة برصيد 22 نقطة مع الاستمتاع بفترة جيدة بالدوري قبل خوض القمة الكلاسيكية بينهما، يوم الأحد.
وتشابهت حتى طريقة الفوز أمام أندية متوسطة عبر فرض السيطرة مع الاكتفاء بتسجيل هدف وحيد.
لكن الاختلاف الأكبر بين الغريمين يتعلق بمشوارهما بدوري أبطال أوروبا، إذ لا يوجد بديل عن الفوز للعملاق القطالوني أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء بعد خسارتين متتاليتين بالمسابقة.
وإذا تجرع هزيمة ثالثة سيكون مهددًا بالخروج من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي، وسيتعرض لضربة معنوية قوية قبل القمة.
أما ريال ففي وضع أكثر راحة بوسط الأسبوع، إذ يواجه شاختار في مباراة قد تضمن تأهله مبكرًا إلى دور الـ16 ويمكنه إراحة بعض اللاعبين البارزين قبل مواجهة برشلونة.
* سامباولي يعطل أتليتيك في إشبيلية
بدأ مدرب إشبيلية الجديد خورخي سامباولي فترته الثانية مع الفريق الأندلسي يوم السبت، ونجح فريقه المتعثر في تعطيل المتألق أتليتيك بيلباو بالتعادل 1-1 خلال مباراة سيطر عليها الزوار.
وتحت قيادة إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة السابق، وصل أتليتيك إلى إشبيلية بعد تحقيق خمسة انتصارات في سبع مباريات بالدوري، وكان شرسًا حتى بعد استقبال هدف مبكر.
وحافظ على هدوئه حتى نجح في التعادل وتمسك بالمركز الثالث برصيد 17 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد وبيتيس وريال سوسيداد.
وحقق إشبيلية صاحب الرقم القياسي بالفوز ست مرات بالدوري الأوروبي انتصارًا واحدًا فقط بجميع المسابقات هذا الموسم، ويقبع في المركز الـ18 بمنطقة الهبوط برصيد ست نقاط في أسوأ بداية موسم له منذ العودة للأضواء في 2001.
* منديز المتألق يقود سوسيداد لفوز جديد
أصبح لاعب الوسط المهاجم الإسباني برايس منديز من أكثر اللاعبين تألقًا في الدوري حاليًّا، وساعدت أهدافه في نسيان ريال سوسيداد سريعًا للمهاجم ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى نيوكاسل الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو (68.14 مليون دولار) في صفقة قياسية للنادي هذا الموسم.
وتعاقد منديز (25 عامًا) مع سوسيداد مقابل 14 مليون يورو من سيلتا فيغو وتحوَّل سريعًا إلى ماكينة أهداف.
وسجل منديز في أربع مباريات متتالية بالدوري وحقق سوسيداد ثلاثة انتصارات متتالية ليصعد للمركز السادس ضمن المراكز الأوروبية.
وأحرز منديز ستة أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات، منها هدف الفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالدوري الأوروبي.
وبأهدافه الخمسة في الدوري يتساوى في قائمة الهدافين مع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وإياغو أسباس زميله السابق في سيلتا، ويتأخر بهدف واحد عن خوسيلو (إسبانيول) وبورخا إغليسياس (بيتيس) وبأربعة أهداف خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، متصدر ترتيب الهدافين.