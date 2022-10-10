الجولة الثامنة للدوري الإسباني.. ريال مدريد وبرشلونة يحافظان على الزخم قبل الكلاسيكو

شهدت أحداث الجولة الثامنة للدوري الإسباني "الليغا" تنافسا قويا بين بضع فرق، وخاصة في مقدمة الجدول بين برشلونة وريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، يوم الأحد المقبل.

وفيما يأتي أبرز النقاط بمباريات مطلع الأسبوع بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

* ريال مدريد وبرشلونة يحافظان على الزخم قبل القمة

فاز ريال مدريد وبرشلونة مطلع الأسبوع ليتقاسما الصدارة برصيد 22 نقطة مع الاستمتاع بفترة جيدة بالدوري قبل خوض القمة الكلاسيكية بينهما، يوم الأحد.

وتشابهت حتى طريقة الفوز أمام أندية متوسطة عبر فرض السيطرة مع الاكتفاء بتسجيل هدف وحيد.

لكن الاختلاف الأكبر بين الغريمين يتعلق بمشوارهما بدوري أبطال أوروبا، إذ لا يوجد بديل عن الفوز للعملاق القطالوني أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء بعد خسارتين متتاليتين بالمسابقة.

وإذا تجرع هزيمة ثالثة سيكون مهددًا بالخروج من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي، وسيتعرض لضربة معنوية قوية قبل القمة.

أما ريال ففي وضع أكثر راحة بوسط الأسبوع، إذ يواجه شاختار في مباراة قد تضمن تأهله مبكرًا إلى دور الـ16 ويمكنه إراحة بعض اللاعبين البارزين قبل مواجهة برشلونة.