ماركا: مبابي طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي المقبل
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن العلاقة بين كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان مقطوعة تماما، لدرجة أن المهاجم الفرنسي الشاب يفكر في الرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل.
وأكدت محطة "RMC" الفرنسية أن مبابي الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده، طلب الرحيل عن بارك دي برينس في يوليو/تموز الماضي، وقد وافق النادي على مضض لكن بشروط.
ووافق النادي الباريسي على رحيل هدافه لكن ليس لريال مدريد تحديدا، حيث سمح النادي بانتقاله إلى أي مكان باستثناء استاد سانتياغو برنابيو.
ولا أحد يجهل أن العلاقة بين ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز والقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لم تكن موجودة منذ فترة طويلة، وكان أحد الأسباب لوصول هذه العلاقة إلى نقطة اللاعودة هي "قضية مبابي"، والمواقف المتعارضة للناديين حول مشروع دوري السوبر الأوروبي.
ويَعتبر مبابي أن باريس سان جيرمان قد خانه، حيث قدمت إدارة النادي سلسلة من الوعود، معظمها غير ممكن، حتى يتمكن من الموافقة على تجديد عقده حتى عام 2024.
وكانت هذه هي الصفقة، ولم يحدث ذلك حتى عام 2025، كما كشفت صحيفة "ليكيب"، وفي الواقع وافق اللاعب على رفع قميص 2025 عند الإعلان عن تجديد عقده بدلا من 2024 كعلامة على حسن التصرف والامتنان لفريق مدينته.
لا يزال يريد اللعب لريال مدريد
وكان مبابي قد قال "نعم" لريال مدريد في مايو/آيار الماضي، وأبلغ بيريز مباشرة بـ"لا" بعدها، حيث شعر بالضغط السياسي والمالي عليه كما أوضحت دائرة المحيطين به.
وكان مبابي، الذي كان عقده السابق مع سان جيرمان ينتهي في نهاية الموسم الماضي، مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.
وتعاملت رابطة الدوري الإسباني بغضب مع إعلان تمديد تعاقده، وقالت إنها ستتقدم بشكوى ضد سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وقالت رابطة الدوري الإسباني إن عرض سان جيرمان الجديد لمبابي "يمثل تعديا على الاستقرار الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية"، لكن لم تكتمل الشكوى وتغلق هذه الصفحة نهائيا بتجديد عقده.
ودخل مبابي في عدة أزمات داخل الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الموسم.
وكانت الأزمة الأخيرة منذ أيام عندما أوضح مبابي عبر حسابه في "إنستغرام" أنه يفضّل اللعب في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح الذي يدفع به كريستوف غالتييه، المدير الفني للفريق.
كما دخل مبابي في أزمات سابقة مع زميله نيمار جونيور، وانتشرت تقارير أنه كان يرغب في رحيل البرازيلي.