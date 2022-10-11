سعد ناطق يسقط مغشيا عليه في مباراة أبها والتعاون بعد ارتطام الكرة برأسه (فيديو)

وفاز أبها 3-1 على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليلحق بالتعاون هزيمته الأولى في الموسم.

ورفع أبها رصيده للنقطة السابعة ليرتقي للمركز العاشر، أما التعاون فتوقف رصيده عند النقطة 14 ويحتل المركز الخامس.

وكان أشرف المهديوي صاحب التهديد الأول للتعاون على مرمى الضيوف بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 19.

وحاول ليندر تاوامبا في الدقيقة 24 لكن عارضة أبها تصدت لتسديدته الصاروخية.

إلا أن أبها لم يصمد أكثر من 44 دقيقة واستقبل هدفا برأسية الهداف الكاميروني.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون بعد عرقلة فهد الرشيدي من الحارس ديفيز إيباسي، لكنها أُلغيت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة 57 أرسل صالح العمري عرضية أرضية حولها زكريا سامي في الشباك ليدرك التعادل لأبها.

ونجح فيليبي كايسيدو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ووسط اندفاع التعاون بحثا عن التعادل، سجل سعد السلولي ثالث أهداف أبها في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق أبها فوزه الأول بعد خمس مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز.

ويحل التعاون ضيفا على الاتفاق في الجولة المقبلة، كما يستضيف الباطن فريق أبها.