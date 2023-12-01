موقف طريف يجمع عبدالله السدحان وويل سميث بمهرجان جدة

وقع الفنان السعودي عبدالله السدحان في موقف طريف جمعه مع الممثل الأمريكي ويل سميث، خلال تواجدهما في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في محافظة جدة.

وأراد الفنان السدحان أن يوثق اللحظة التي جمعته بنجم هوليوود عبر تسجيل فيديو، وما أن قام بفتحه وهو يبتسم ساكنا، وطلب من "سميث" الانتظار، حتى فوجئ الممثل الأمريكي أن التسجيل عبارة عن فيديو وليس صورة، فأخبر السدحان مازحًا: "أنه لم يكن يعتقد أنه تسجيل فيديو بسبب طريقته في الانتظار دون حراك".