أعراض "خفية" لا يجب أن تتجاهلها.. تنذرك بالسرطان

هذا لأنك تعرف جسمك أفضل من أي شخص آخر – فأنت تعرف ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي بالنسبة لك. كل شخص مختلف. لذا، إذا تغير شيء يقلقك، فمن الأفضل الاتصال بعيادة طبيبك العام في أقرب وقت ممكن.

إذا شعر طبيبك بالقلق، فقد يحيلك لإجراء الاختبارات.

فكرة إصابتك بالسرطان مخيفة. هناك الخوف من المجهول، والتفكير في إجراء الكثير من الاختبارات والعمليات والعلاج، ومن ثم القلق بشأن مدى تأثير ذلك على عائلتك.

من السهل أن تشعر أنه من الأفضل ألّا تعرف أو تضع رأسك في الرمال وتتجاهل أي أعراض.

لكن تأجيل الأمر بهذه الطريقة يجعل الأمور أسوأ بكثير؛ لأنه كلما اكتشفت الأمر مبكرًا وطلبت المساعدة، كانت فرصك أفضل.

قد يؤدي أي تأخير إلى علاج أكثر تعقيدًا ونتائج محتملة أسوأ.

ويقول البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "يمكن أن تأتي أعراض السرطان بأشكال وأحجام مختلفة". "قد يكون بعضها أقل وضوحًا من البعض الآخر، لذا من المهم معرفة ما هو طبيعي بالنسبة لك حتى تتمكن من اكتشاف أي تغييرات".

وأضاف: "إذا كان هناك شيء ما في جسمك لا يبدو على ما يرام، يرجى التقدم. قد لا يكون الأمر خطيرًا، لكنه قد ينقذ حياتك".