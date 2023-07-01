"المحشوش".. طبق جازان السعودية للاحتفال بعيد الأضحى

لا تزال جازان السعودية تحتفظ بثقافتها الخاصة في طريقة إعدادها أكلاتها الشعبية المميزة والخاصة بعيد الأضحى، والتي تستقبل من خلالها أهلها العائدين من تأدية فريضة الحج.

واعتادت نساء المنطقة منذ القدم على طهي واحدة من أبرز أكلاتها الشعبية "المحشوش"، وهي عبارة عن لحوم وشحوم الأضاحي مقطعة قطعا صغيرة، وتحفظ لفترات طويلة.

وسميت "محشوش" بهذا الاسم بسبب طريقة إعدادها، إذ يتم تقطيع كميات من اللحم والشحم إلى قطع صغيرة، وهو باللهجة المحلية مأخوذ من "الحش".