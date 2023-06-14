بعد 12 جلسة.. لبنان يفشل مجدداً في انتخاب رئيس جديد

فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، للجلسة الثانية عشرة على التوالي.

وترأس نبيه بري الجلسة الأخيرة، التي شهدت حضوراً كاملاً للنوب دون غياب، وعددهم 128 نائباً، وتولى فرز الأوراق بعد انتهاء التصويت من جانب النواب.

وحصل جهاد أزعور على 59 صوتاً، فيما حصل سليمان فرنجية على 51 صوتاً، ليفشل الإثنان بذلك في الوصول إلى النصاب المطلوب.

وحصل زياد بارود على 7 أصوات، ولبنان الجديد على 8 أصوات، وجوزيف عون على صوت واحد، إضافة إلى ورقة واحدة ملغاة، وورقة بيضاء.

وعقب إعلان نتيجة فرز الأصوات، رفع نبيه بري الجلسة بعد فقدان النصاب الدستوري، وسط مطالبات بإعادة الفرز.