تصرف بطولي لسعودي في إنقاذ طفل من الدهس يحقق له شهرة عالمية (فيديو)
خاطر مواطن سعودي يدعى عبدالله مدلول العنزي بحياته، ونجح في إنقاذ طفل من دهس محقق بسيارة أخرى، في تصرف بطولي جعله بطلاً في أنظار كل من شاهد الفيديو الذي وثّق ما جرى.
وكان العنزي يسير بسرعة متوسطة على طريق في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، عندما لاحظ طفلاً صغيراً يقطع الشارع من دون انتباه، بينما تستعد سيارة أخرى في المسار ذاته لدهسه، لينعطف سريعاً ويعيقها منقذا حياة الطفل.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، الذي بدأ يجذب مشاهدات عالمية بعد أن تناقلته وسائل إعلام عالمية، مثل موقع "سي إن إن".
كما تلقى العنزي سيلاً من عبارات الإعجاب والثناء والإشادة ببطولته، بينما تلقى عروضاً وهدايا مكافأةً عن موقفه، وبينها عرض مجموعة متطوعين إهداءه سيارة بدلاً من سيارته التي تضررت بسبب الاصطدام.