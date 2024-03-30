تصرف بطولي لسعودي في إنقاذ طفل من الدهس يحقق له شهرة عالمية (فيديو)

خاطر مواطن سعودي يدعى عبدالله مدلول العنزي بحياته، ونجح في إنقاذ طفل من دهس محقق بسيارة أخرى، في تصرف بطولي جعله بطلاً في أنظار كل من شاهد الفيديو الذي وثّق ما جرى.

وكان العنزي يسير بسرعة متوسطة على طريق في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، عندما لاحظ طفلاً صغيراً يقطع الشارع من دون انتباه، بينما تستعد سيارة أخرى في المسار ذاته لدهسه، لينعطف سريعاً ويعيقها منقذا حياة الطفل.