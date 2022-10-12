أغرب طريقة كانت تكتب بها الرسائل في الماضي

كانت أسعار الورق ورسوم البريد باهظة الثمن، في القرون الماضية، لذا طور الأشخاص الذين عاشوا تلك الفترات تقنية لنقل أكبر قدر ممكن من المعلومات على أقل قدر من الورق.

وخلال حقبة الحرب الأهلية وصولًا إلى القرن العشرين، كانت الأوراق التي تُكتب عليها الرسائل مرتفعة الثمن علاوة على رسوم البريد المرتفعة أيضًا، لدرجة أن الناس اضطروا إلى الكتابة على قطعة من الورق في اتجاهات متعددة من أجل توفير المال.

وكانت هذه التقنية تسمى بـ "الكتابة المتقاطعة"، أو "التظليل المتقاطع"، وعلى الرغم من أنها بدت غير قابلة للقراءة، فقد اعتاد الجميع عليها وكان بإمكانهم قراءة كل كلمة بسهولة.