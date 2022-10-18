"زغرودة عربية" في مسرح دو شاتليه مع إعلان فوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية (فيديو)

تتويج كريم بنزيما

وتوج بنزيما بجائزة الكرة الذهبية رقم 66 لأفضل لاعب في العالم 2022 بعد قيادة ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكذلك الليغا الإسبانية.

وكان بنزيما قد توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام بينما حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب بعد أن قادا الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 14 الموسم الماضي ليمدد رقمه القياسي.

وتألق بنزيما ليسجل 15 هدفا في أرفع مسابقة أوروبية للأندية ويفوز بدوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته بعد أن تغلب الفريق الإسباني على ليفربول الإنجليزي في النهائي في باريس مايو/آيار الماضي.

وبدا الدولي الفرنسي سعيدا بإعلان فوزه بالجائزة، وكذلك هتفت الحضور في القاعة باسمه "كريم كريم"، والذي بدأ كلمته بتوجيه الشكر إلى مواطنه زين الدين زيدان الذي سلمه الجائزة وكذلك رونالدو البرازيلي الذي اعتبرهما مثله الأعلى.

وبات بنزيما البالغ عمره 34 عاما أكبر الفائزة بالكرة الذهبية سنا، رغم أن ليونيل ميسي توج بالجائزة العام الماضي وعمره في نفس عمر بنزيما لكن جائزة العام الماضي كانت السابعة لقائد الأرجنتين.

وجاء في المركز الثاني السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول السابق وبايرن ميونخ الحالي ثم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في المركز الثالث وأخيرا البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق.

وفيما يلي ترتيب باقي اللاعبين:

1-كريم بنزيما (ريال مدريد وفرنسا)

2- ساديو ماني (ليفربول/بايرن ميونخ والسنغال)

3-كيفن دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا)

4- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة وبولندا)

5-محمد صلاح (ليفربول ومصر)

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

7- تيبو كورتوا (ريال مدريد وبلجيكا)

8-فينيسيوس جونيو (ريال مدريد والبرازيل).

9-لوكا مودريتش (ريال مدريد وكرواتيا)

10- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي والنرويج).

11-سون هيونغ-مين ( توتنهام وكوريا الجنوبية)

12- رياض محرز (مانشستر سيتي والجزائر)

13- سباستيان هيلير ( أياكس / بروسيا دورتموند وكوت ديفوار)

14-رافائيل لياو (البرتغال وميلان) وفابينيو ( البرازيل وليفربول)

16-فيرجيل فان دايك (هولندا وليفربول)

17- الصربي دوشان فلاهوفيتش ( يوفنتوس) والكولومبي لويس دياز ( ليفربول ) و البرازيلي كاسيميرو ( ريال مدريد / مانشستر يونايتد )

20- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد )

21- الإنجليزي هاري كين ( توتنهام )

22- البرتغالي بيرناردو سيلفا والإنجليزي فيل فودين ( مانشستر سيتي ) و الإنجليزي أليكسندر أرنولد ( ليفربول )

25- الألماني أنتوني روديغر ( ريال مدريد ) و الفرنسي كريستوف نكونو ( لايبزيغ ) والحارس الفرنسي مايك ماينان ( ميلان) والألماني جوشوا كيمش ( بايرن ميونخ ) و الأوروغوياني داروين نوينز ( بنفيكا / ليفربول ) و البرتغالي جواو كونسيلو ( مانشستر سيتي ).