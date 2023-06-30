ديمة قندلفت: "لست مهتمة بعتاب أنغام على إساءتها"
أكدت الفنانة السورية ديمة قندلفت أنها "غير مهتمة" بتوجيه العتب إلى الفنانة المصرية أنغام، بعد اتهامها بالإساءة إليها وإلى الفنان السوري سامر المصري في مهرجان "جوي أووردز".
وكانت الفنانة أنغام عبَّرت عن رغبتها باستلام التكريم من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في كلمتها في "جوي أووردز"، متجاهلة مقدّمَي الحفل، الفنانين سامر المصري وديمة قندلفت، اللذين سلماها الجائزة.
ولفتت الفنانة قندلفت في لقاء عبر إذاعة "المدينة أف أم" أن "الجمهور تولى مهمة الدفاع عنها وانتقد تصرف أنغام".
وعلَّقت بالقول: "أنا ما كنت عم أسمع كلامها.. وما عرفت باللي صار إلا بعد نزولي عن خشبة المسرح.. واللي صار أكيد خطأ بحقي وبحق سامر لكن لا أعرف إن كان مقصودًا أم لا".
وأضافت: "أنا رديت بطريقة بتعبر عني وعن جمهوري.. ومو مهتمة لعتابها في حال التقيتها".