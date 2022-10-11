ناديان يرغبان في التعاقد مع كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية أن هناك ناديين يستهدفان استغلال الأزمة الحالية للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان؛ من أجل ضمه الفترة المقبلة.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان قبل نهاية الموسم الماضي لمدة 3 سنوات مقبلة حتى يونيو 2025، وأغلق الباب أمام الأندية الخارجية وعلى رأسها ريال مدريد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان انقطعت تماما، واللاعب أصبح يريد الرحيل عن الفريق في شهر يناير المقبل؛ بسبب شعوره أن إدارة النادي الفرنسي خانته.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان ليس لديها مانع في رحيل مبابي عن الفريق في يناير، ولكن بشروط، وقد لا ينتقل اللاعب إلى ريال مدريد، حيث أكدت الصحيفة أن مبابي من الممكن أن ينتقل إلى صفوف ليفربول، الذي حاول بالفعل في وقت سابق أن يتعاقد مع اللاعب الفرنسي، لذلك "الريدز" هو الخيار الوحيد القوي بالنسبة لمبابي.

وشددت التقارير على أن "رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان جاءت بعد شعوره بالخيانة من قبل الإدارة؛ لأنه كان هناك عدد من الوعود لم يتم تنفيذها ولذلك جدد عقده حتى عام 2024 وليس 2025، رغم ظهور اللاعب بقميص في نهاية الموسم الماضي بالرقم 5 وليس 4، وذلك كإشارة على حسن التصرف والامتنان لما قدمه له باريس سان جيرمان".

فيما أشار فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، إلى أن "ريال مدريد ما زال يعشق مبابي".

وأوضح رومانو أن نادي باريس سان جيرمان يرفض بأي حال من الأحوال رحيل مبابي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار رومانو إلى أن مبابي غير سعيد تمامًا بوضعه الحالي داخل صفوف باريس سان جيرمان، موضحًا أنه يبحث عن حل جيد وسريع للرحيل.