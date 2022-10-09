غوارديولا: هالاند يدفع دي بروين لتقديم الأفضل

قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، إن تحركات المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند تساعد كيفن دي بروين على تقديم أفضل ما في جعبته بعد أن هيأ لاعب الوسط البلجيكي فرصة تهديف أخرى في فوز سيتي 4-صفر على ساوثهامبتون في الدوري، أمس السبت.

وهز هالاند الشباك في الدقيقة الـ65 محرزا هدف سيتي الرابع بعد أن أحرز فريقه هدفين في الشوط الأول عن طريق جواو كانسيلو وفيل فودن قبل أن يضيف رياض محرز هدفًا بعد الاستراحة.

وهيأ دي بروين هدف فودن ليرفع رصيده إلى 11 فرصة تهديف في جميع المنافسات هذا الموسم لكن غوارديولا يقول إن لاعب الوسط البلجيكي لا يزال أمامه فرصة للتحسن.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، تخطى دي بروين زميله السابق ديفيد سيلفا (93) ليصبح أكثر لاعبي مانشستر سيتي صناعة للأهداف في عصر البريميرليغ بواقع 94 هدفًا.

كما ارتقى دي بروين للمركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة، إذ يتفوق عليه رايان غيغز (162) وسيسك فابريغاس (111) وواين روني (103) وفرانك لامبارد (102).