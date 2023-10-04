رشا سامي العدل تهاجم "أصدقاءها" لتجاهلهم وفاة شقيقها

انتقدت رشا سامي العدل، تجاهل "أصدقاء" في تعزيتها بوفاة شقيقها أحمد، والذي غيَّبه الموت بشكل مفاجئ يوم السبت، بعد إصابته ببضع جلطات.

واتهمت ابنة الفنان المصري الراحل سامي العدل، أصدقاءها، بالاهتمام بـ"مصالحهم الشخصية على حساب علاقتهم بها، وحزنها".

وأكدت أنها "لا تتشرف بصداقة أي أحد فيهم"، لافتة إلى إقدامها على إلغاء متابعتهم ومعرفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت في منشور كانت نشرته في حسابها في "فيسبوك": "اصحابي المحترمين المبجلين اللي شافوا انه مناسب يكونوا عندي و يعملوا فيها اصحابي و مايعزونيش في حين عزوا أفراد اخري من الأسرة علشان مصالحهم الشخصية في حين نجوم وشيوخ وأمراء دول شقيقة عزوني لشخصي ك أخت للمرحوم مش بصفتي أو بمسح جوخ لـ عيلتي.. ما يشرفنيش معرفتكم وأقل حد تعب نفسه بمكالمة أو رسالة أو حتي كومنت قلبه و نفسيته انضف بكتير منكم و تم بالفعل لغي صداقتكم و جاري حذف البقية".