المشهور السعودي إبراهيم السويلم يسخر من شائعة وفاته

سخر مشهور "سناب شات" السعودي إبراهيم السويلم، من أنباء متداولة عن وفاته، مؤكدًا أنه "مثل القطط بسبع أرواح".

وغلب الضحك على السويلم عند عرضه عبر حسابه في "سناب شات" خبرًا عن وفاته، لافتًا إلى أنه "تم إعلان وفاته عشرات المرات"، بينما لا يزال في صحته.