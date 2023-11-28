المشهور السعودي إبراهيم السويلم يسخر من شائعة وفاته
سخر مشهور "سناب شات" السعودي إبراهيم السويلم، من أنباء متداولة عن وفاته، مؤكدًا أنه "مثل القطط بسبع أرواح".
وغلب الضحك على السويلم عند عرضه عبر حسابه في "سناب شات" خبرًا عن وفاته، لافتًا إلى أنه "تم إعلان وفاته عشرات المرات"، بينما لا يزال في صحته.
وأرجع سبب انقطاعه عن التواصل مع متابعيه طوال الفترة الماضية إلى أنه "كان في رحلة علاجية"، مبينًا أن "نتائج العلاج كانت جيدة"، موجهًا شكره لكل من حاول الاطمئنان عليه بعد الأنباء المتداولة.
وقبل نحو عامين، أعلن إبراهيم السويلم أن "الأطباء اكتشفوا بجسده 12 ورمًا على الأقل".
وقبل فترة وجيزة من اكتشافه السرطان، أجرى المشهور السعودي عملية "تكميم معدة"، بهدف خسارة وزنه الزائد.