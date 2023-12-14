ما هي حمية البيض المسلوق وهل تنجح فعلًا في إنقاص الوزن؟

تعدّ حمية "البيض المسلوق" نظامًا غذائيًّا يهدف إلى إنقاص الوزن. وتتضمن تناول وجبة واحدة من البيض على الأقل كل يوم.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" البريطانية، تساعد حمية البيض المسلوق الأشخاص على إنقاص وزنهم حتى 11 كغ خلال أسبوعين فقط.

وتم وصف هذه الحمية للمرة الأولى في كتاب صدر عام 2018 بعنوان "حمية البيض المسلوق: الطريقة السريعة والسهلة لإنقاص الوزن!" بقلم ارييل تشاندلر.

وتلقى هذه الحمية كذلك تفاعلًا واسعًا على تطبيق "تيك توك"، إذ حصد منشور حمية البيض المسلوق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة.

وتتضمن هذه الحمية: وجبة الإفطار، وهي عبارة عن بيضتين على الأقل وقطعة واحدة من الفاكهة، مع خيار أو أي نوع من الخضار أو البروتين منخفض الكربوهيدرات. ويتألف الغداء والعشاء من البيض أو البروتين الخالي من الدهون، بالإضافة إلى الخضار منخفضة الكربوهيدرات.

لكن هناك العديد من الأطعمة الممنوعة في حمية البيض المسلوق، ومنها: الحبوب مثل الخبز والمعكرونة والكينوا والكسكس والشعير، ومنتجات الألبان بما في ذلك الحليب والجبن واللبن الزبادي، وكذلك البطاطس، وبذور الذرة، والبازلاء والفاصوليا والبقوليات الأخرى، إضافة إلى الفواكه، مثل: الموز، والأناناس، والمانجو، والمشروبات المحلاة، مثل: الصودا، والعصير، والشاي الحلو، والمشروبات الرياضية.

ومع ذلك، حذرت أخصائية التغذية بالينسكي وايد من حمية البيض المسلوق، إذ أكدت أنها "طريقة مقيدة وغير متوازنة لتناول الطعام، وقد تؤدي إلى نقص التغذية على المدى الطويل وليست مستدامة".

ورغم هذه المشاكل، فقد أبلغ الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي عن بعض النجاح على المدى القصير معهم. وقال أحد الأشخاص الذين شاركوا تجربتهم على "تيك توك": "إنقاص 2.2 كجم في أسبوع واحد!" "لقد نجح الأمر بالتأكيد".

وتوافق بالينسكي وايد على أن متبعي حمية البيض المسلوق قد ينجحون في الإنقاص من وزنهم، نظرًا لأن حمية البيض منخفضة في كل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.