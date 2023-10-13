"مايكروسوفت" تستحوذ على "أكتيفيجن بليزارد" رسميا

أعلنت هيئة المنافسة البريطانية، الجمعة، أنها أعطت الضوء الأخضر بشكل نهائي لصفقة استحواذ شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة على "أكتيفيجن بليزارد" المطوّرة لألعاب فيديو بينها "كول أوف ديوتي"، في قرار يبدّد آخر عائق قانوني أمام عملية الشراء.

وبعدما أوقفت الهيئة البريطانية صفقة الاستحواذ في نيسان/أبريل، قدمت الشركة المصنعة لوحدة تحكم ألعاب "إكس بوكس" إلى السلطات البريطانية في نهاية آب/أغسطس عرضاً مُعدّلاً للاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" وافقت عليه هيئة المنافسة البريطانية، على ما ذكرت الهيئة في بيان.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 69 مليار دولار.

وتنص خطط "مايكروسوفت" تحديداً على عمليات استحواذ مهمة تشمل بيع حقوق الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بـ"أكتيفيجن بليزارد"، بينها حقوق اللعبتين العالميتين "كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"، إلى شركة "يوبيسوفت" الفرنسية.

وأعلنت هيئة المنافسة البريطانية في أواخر أيلول/سبتمبر، أنها أعطت موافقة مؤقتة على الاتفاقية، وتحدثت عن "مخاوف محدودة متبقية". وأكدت الجمعة أن الحلول التي تقترحها "مايكروسوفت" ستوفر ما يلزم "لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل صحيح".