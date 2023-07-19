لبنان.. توقيف جد الطفلة الضحية لين طالب

أوقفت الجهات الأمنية في لبنان جد الطفلة الضحية لين طالب (والد الأم)، وذلك للاستماع إلى إفادته، بعد شبهات حول تورطه بالجريمة.

وكانت قضية الطفلة لين طالب قد أثارت صدمة في المجتمع اللبناني، مطلع الشهر الجاري، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها لاعتداء جنسي متكرر والاغتصاب حتى الموت.

ووفق صحيفة "النهار" المحلية، يأتي توقيف الجد بعد 3 أيام على توقيف والدة لين في سياق التحقيق.

ووفق تقارير إخبارية لبنانية، فإن والدي الضحية منفصلان، وإن والدها سلمها لوالدتها قبل 8 أيام من وفاتها لرغبة الأم في قضاء عيد الأضحى مع ابنتها.

ونُقلت لين طالب إلى مستشفى المنية الحكومي، ثاني أيام عيد الأضحى، تعاني من حرارة شديدة ونزف دموي، ليكشف الطب الشرعي تعرضها لاعتداء جنسي مكرر ووجود كدمات على جسدها الصغير ووجهها.

وكان عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، قد تعهد خلال جنازة الطفلة لين، بمتابعة ملابسات الجريمة والتوصل للجناة مهما كانوا.