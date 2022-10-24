أول ظهور لماجد عبدالله إثر مغادرته المستشفى بعد إجرائه فحوصات طبية (فيديو)

وكان حسام الصالح، قال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "تعرض الأخ العزيز ماجد عبدالله لعارض صحي، دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج، الحمد لله وضعه الصحي أفضل وسيغادر المستشفى قريبًا بإذن الله".

كما كشف فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، عن طبيعة مرض ماجد عبدالله بعد دخوله المستشفى، إذ قال في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "تحدثت مع ماجد عبدالله وهو بخير وطيب ومبسوط، ولكنه شعر بشوية نغزات في القلب ولكن هو أفضل الآن وقلت له يلا نمشي ونعمل رياضة، وحبيت أطمئنكم فقط ودعواتكم له".

ويعتبر ماجد عبدالله الهداف التاريخي للمنتخب السعودي وأيقونة للإنجازات مع الأخضر وناديه النصر؛ إذ أمضى ماجد عبد الله سنوات طويلة في الملاعب، كان فيها مهاجمًا لا يشق له غبار وهدافًا مرعبًا للحراس والدفاعات، قبل أن يعتزل اللعب في عام 1998 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.