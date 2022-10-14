رامون دياز مدرب الهلال مرشح لقيادة ريفر بليت الأرجنتينى

أكد موقع la pagina millonaria عن دخول الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي ضمن المرشحين لتدريب ريفر بليت الأرجنتينى.

وقال المختص بأخبار ريفر بليت إن رامون دياز الذى يظل معشوق نادى ريفر بليت، يعد ضمن أبرز المدربين المرشحين لتولى قيادة الفريق الأرجنتيني بعد رحيل المدرب مارسيلو جالاردو.

وتولى دياز البالغ من العمر 63 عاما ،قيادة نادى الهلال فى فبراير 2022، خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي المصري بنتيجة (4/0) في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وسبق للمدرب الأرجنتيني تدريب الهلال في 2016، وحقق معه الدوري السعودي وكأس الملك، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 قبل أن تتم إقالته في فبراير 2018 بعد المستويات السيئة للفريق في دوري أبطال آسيا 2018، وفي الدوري المحلي.

وتولى دياز تدريب نادي الاتحاد السعودي في 2018، وتمت إقالته وذلك بسبب المستوى السيئ للفريق في 4 مباريات رسمية.

ودرب رامون دياز العديد من أندية أمريكا الجنوبية ومنتخب باراغواي وحقق معه المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا 2015 التي أقيمت في تشيلي.

ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودى للمحترفين .

ويواجه الهلال نادى الطائي غدا السبت، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ولم يحقق الهلال الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري المحلي حيث خسر أمام التعاون، وتعادل مع الاتفاق والشباب.