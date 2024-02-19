هل يتمكن رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد من حل أزمات القارة؟
تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي مع اختتام القمة الـ37 للتكتل والذي تراجع دوره إلى حد ما رغم ما تشهده القارة السمراء من أزمات.
وحذَّر الغزواني في أول كلمة له بعد تسلمه مهامه من أن "تصاعد التغييرات اللادستورية في أفريقيا يشكل انتهاكًا غير مسبوق للديمقراطية وتهديدًا خطيرًا لاستقرار المؤسسات في القارة".
ويثير ذلك التقديرات والتكهنات حول قدرة الرئيس الجديد على حل النزاعات التي تعرفها القارة الأفريقية بدءًا من السودان مرورًا بليبيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وصولًا إلى تشاد وغيرها من الدول التي لا تسكت فيها فوهات البنادق.
وقال الاستشاري في العلاقات والأزمات الدولية الموريتاني، دكتور محمد الأمين ولد إبراهيم، إن "السياق الذي جاءت فيه رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي نقطة مهمة حيث تم اختيارها بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات أولها المكانة التي أصبحت تحظى بها في القارة أو العالم وذلك بفضل الاستقرار الذي تعرفه".
وأضاف ولد إبراهيم لـ "إرم نيوز" أن "موريتانيا شكلت استثناء في المنطقة في ظل توتر الوضع في الساحل وغير ذلك وأيضًا الدور الذي لعبته موريتانيا في العديد من الأزمات في القارة".
وأضاف أنه "تم تأكيد هذه النقطة خلال تسلم موريتانيا الرئاسة الدورية، حيث سيكون هناك سعي إلى حل النزاعات الموجودة حاليًّا من خلال الحوار والتسوية السلمية؛ لأن ذلك يساعد على التوصل إلى حلول مستديمة".
وتابع: "موريتانيا تأخذ في الغالب موقف الحياد من كافة النزاعات التي تشهدها أفريقيا وتدعو إلى حلول سلمية عن طريق الحوار وهي نقطة إيجابية وفي هذا الإطار قدمت الكثير من المقترحات بخصوص الأزمات بالنظر إلى خبرتها في إدارة الأزمات في القارة".
من جانبه، قال المحلل السياسي الموريتاني سلطان ألبان إن "الغزواني صاحب الخبرة العسكرية سيضع صلب عينيه ملفين رئيسين: الأمني، فالرجل قادم من رئاسة الأركان وهو جنرال بالجيش الموريتاني قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد، وطبعًا الوضع الأمني لموريتانيا يعتبر ورقة مهمة يمكن اللعب عليها في إدارة الأزمات الموجودة في أفريقيا".
وبين ألبان لـ "إرم نيوز" أن "المحافظة على أمن موريتانيا في ظل ما تشهده دول الجوار من توترات وتمرد ووجود لجماعات متطرفة فهذا يتطلب دراية وجهودًا مضاعفة حول أساليب الجماعات المتطرفة التي أقامت دويلات على حدودنا وباتت تتربص بأمننا القومي".
وأكد أن "الملف الثاني هو مكافحة الهجرة غير النظامية إذ سيسعى من خلال رئاسته الدورية للاتحاد الأفريقي إلى استغلال الاهتمام الأوروبي الذي تحظى به موريتانيا من أجل خلق قنوات اتصال مشتركة تمهيدًا لتعاون مشترك ومكثف في هذا المجال".
وأشار ألبان إلى "أنه قادر أيضًا على التدخل في أزمات السودان والنيجر وليبيا وقد تأخذ إستراتيجية الغزواني أسلوبًا مختلفًا بعيدًا عن لقاءات الأطراف المعنية بهذه الأزمات وهي إستراتيجية قديمة".
ويتم اختيار من يرأس الاتحاد الأفريقي بشكل دوري بين أقاليم الاتحاد الخمسة، حيث شغلت جزر القمر رئاسة الاتحاد لسنة 2023 عن إقليم الشرق.
وقال المحلل السياسي النيجر محمد الحاج عثمان إن "موريتانيا عرفت بحيادها في مختلف الأزمات في القارة الأفريقية لكن في الواقع فالأمور معقدة بشكل أبعد من ذلك حيث يتعيَّن اتخاذ قرارات قوية بالشكل الذي يردع الأطراف المتنازعة في بضع دول".