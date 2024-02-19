هل يتمكن رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد من حل أزمات القارة؟

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي مع اختتام القمة الـ37 للتكتل والذي تراجع دوره إلى حد ما رغم ما تشهده القارة السمراء من أزمات.

وحذَّر الغزواني في أول كلمة له بعد تسلمه مهامه من أن "تصاعد التغييرات اللادستورية في أفريقيا يشكل انتهاكًا غير مسبوق للديمقراطية وتهديدًا خطيرًا لاستقرار المؤسسات في القارة".

ويثير ذلك التقديرات والتكهنات حول قدرة الرئيس الجديد على حل النزاعات التي تعرفها القارة الأفريقية بدءًا من السودان مرورًا بليبيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وصولًا إلى تشاد وغيرها من الدول التي لا تسكت فيها فوهات البنادق.

وقال الاستشاري في العلاقات والأزمات الدولية الموريتاني، دكتور محمد الأمين ولد إبراهيم، إن "السياق الذي جاءت فيه رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي نقطة مهمة حيث تم اختيارها بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات أولها المكانة التي أصبحت تحظى بها في القارة أو العالم وذلك بفضل الاستقرار الذي تعرفه".