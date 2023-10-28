معتز عزايزة.. "القشة" التي تشبث بها العرب

"الغريق الذي تعلق بقشة".. مثل عربي معروف، ينطبق اليوم على حال الملايين من متابعي معتز عزايزة.

المصور الفلسطيني، ابن غزة، الذي كان كل حلمه أن يحمل عدسة يجوب بها العالم ليلتقط الإنسان، لكن القدر شاء له أمرًا آخر. إذ أصبح العدسة التي وثَّقت للعرب تاريخهم في وجه من يحاولون تشويهه وطمره.

كعادة "معتز"، الذي لم يغفل يومًا عن مدينته الحزينة، هبّ منتفضًا منذ إعلان إسرائيل شنَّ أكبر عملياتها العسكرية عنفًا وقسوة على قطاع غزة.

حمل كاميرا، وارتدى سترة الإعلاميين، مصرّا دائمًا وأبدًا في تصريحاته أنه "مجرد مصور مستقل"، ليكون حاضرًا في كل تفاصيل الألم والدمار الهائل التي خلفته إسرائيل في حربها، وشوكة في خاصرة الماكينة الإعلامية العالمية، التي تحاول جاهدة طمس الحقائق بكل الوسائل المباحة.