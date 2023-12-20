ميغان ماركل كمتدربة في إعلان غريب لشركة قهوة

ونشرت "Clever Blends" مقطع الفيديو على حسابها في الإنستغرام مع التعليق: "ممتنون جدًّا للحب والدعم الهائلين هذا العام"

وأكدت ماركل، البالغة من العمر 42 عامًا، في ديسمبر 2020، أنها استثمرت مبلغًا لم يكشف عنه في الشركة ذاتها، التي لديها مجموعة من مشروبات اللاتيه التي تأتي في شكل مسحوق، واستخدمت مكانتها للترويج للشركة، التي تأسست في يناير 2019 ، عن طريق إرسال سلة من المنتجات إلى الإعلامية أوبرا وينفري، التي شاركت المنتجات عبر الإنترنت.