ميغان ماركل كمتدربة في إعلان غريب لشركة قهوة
ظهرت ميغان ماركل، كخلفية في إعلان تجاري غريب لشركة "Clevr Blends" كمتدربة تقوم بتكديس الصناديق، وصنع المشروبات الساخنة، والعمل على جهاز كمبيوتر.
وتعتبر ماركل، المستثمرة في العلامة التجارية العصرية "لاتيه الشوفان" منذ عام 2020، بمثابة إضافة طوال الإعلان، بينما تتجول الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك هانا ميندوزا حول المقر الرئيس للشركة وتشكر الفريق على كل عملهم الشاق في عام 2023.
ونشرت "Clever Blends" مقطع الفيديو على حسابها في الإنستغرام مع التعليق: "ممتنون جدًّا للحب والدعم الهائلين هذا العام"
وأكدت ماركل، البالغة من العمر 42 عامًا، في ديسمبر 2020، أنها استثمرت مبلغًا لم يكشف عنه في الشركة ذاتها، التي لديها مجموعة من مشروبات اللاتيه التي تأتي في شكل مسحوق، واستخدمت مكانتها للترويج للشركة، التي تأسست في يناير 2019 ، عن طريق إرسال سلة من المنتجات إلى الإعلامية أوبرا وينفري، التي شاركت المنتجات عبر الإنترنت.