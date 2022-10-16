الموعد والقنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

تعلن مجلة "فرانس فوتبول"، غدا الاثنين 17 تشرين الأول/أكتوبر، عن الفائز بالنسخة الـ66 من جائزة الكرة الذهبية، كما ستعلن عن الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى.

ويجرى الحفل في مسرح شاتيلييه في باريس، وينطلق الساعة 7 مساء بالتوقيت العالمي، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وينقل الحفل على قنوات "بي إن سبورتس المفتوحة " و"بي إن سبورتس الإخبارية"، كما أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية نقلها للحفل، كما ينقل على قناة صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، وشهدت غياب المتوج بالجائزة الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي بـ7 كرات ذهبية الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، وفي المقابل شهدت حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، في القائمة، وهو الفائز بالجائزة 5 مرات، والذي يدخل قائمة المرشحين للمرة الـ18 في مسيرته، وهو رقم قياسي.

كما تضم القائمة النجمين العربيين المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

ويعتبر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، المرشح الأول للتتويج بالجائزة بعد قيادته فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث توج هدافا للمسابقتين، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

كما سيتم توزيع جائزة الكرة الذهبية للسيدات، وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى، التي يعتبر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، أبرز مرشح للفوز بها وينافسه أيضا الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب إشبيلية، المتوج بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

بينما يعتبر الإنجليزي جود بيلينغهام أبرز مرشح للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وينافسه الإسباني غابي لاعب برشلونة، والفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد.