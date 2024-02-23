محمد الهويريني.. حكاية السعودي الذي غادر المملكة على ظهر جمل وعاد بسيارة

شيعت عائلة الهويريني العريقة في السعودية، اليوم الخميس، عميدها محمد بن صالح الهويريني، عن عمر ناهز مئة عام، لتنتهي بذلك حكاية المسن السعودي الفريدة التي وثقها كتاب.

ويعتبر الهويريني شاهداً على تطور السعودية التي غادرها يافعاً في بداية إعلان توحيدها، قبل نحو تسعة عقود، راكباً على ظهر جمل، ومتنقلاً بين عمان والشام ويافا وغزة والقاهرة والعراق، بحثاً عن الرزق، قبل أن يعود بسيارة كانت أول مرة يركبها.

ويحكي كتاب "أسرة الهويريني، الأصل والمنشأ" الصادر عام 2007 بتأليف عدد من أبناء الأسرة، تفاصيل كثيرة عن حياة عميدها الذي رحل أخيراً كواحد من شاهدين قلائل على كل تلك الحقبة الطويلة.

ولد محمد بن صالح الهويريني عام 1922 في البكيرية لأسرة كبيرة من أسر منطقة القصيم، وفي بداية شبابه، غادر البكيرية نحو الرياض عام 1937 وهو بعمر 15 عاماً، وبقي فيها قرابة أربع سنوات، عمل خلالها في سلك الشرطة.

قرر بعدها السفر بحثاً عن فرصة أفضل، ليغادر الرياض عام 1941مع صديق له يدعى صالح النودلي، على ظهر جمل اشتراه لهم شقيق النودلي، وتبدأ رحلة طويلة شهدت التنقل والإقامة بين الشام وعمان والقدس ومصر والعراق ومن ثم العودة لفلسطين متنقلاً بين القدس وغزة وحيفا وطولكرم ورفح.

عمل الهويريني في سنوات الغربة تلك في مجال الزراعة وتربية المواشي، مع تجربة غير ناجحة اقتصادياً لمحل صغير في العاصمة الأردنية عمان باع فيه المواد الغذائية، قبل أن يقرر العودة لبلاده بعد 12 عاماً.

كان طريق العودة مميزا بالنسبة له، فالرجل الذي غادر السعودية على ظهر جمل يعود بسيارة من عمان إلى مدينة سكاكا السعودية في الشمال، كانت أول مرة يركب فيها سيارة، قبل أن يصل البكيرية قلقاً من أن يكون أي مكروه قد أصاب والديه وباقي أفراد عائلته في تلك السنوات التي لم يعلم عنهم شيئاً.

عاد الهويريني بعد ستة أشهر في البكيرية اطمأن فيها على أسرته، إلى الرياض، وهناك استقر به المطاف موظفاً في وزارة المالية حتى تقاعد منها عام 1984، ليعود بشكل نهائي إلى مسقط رأسه في البكيرية التي قضى في مزرعة امتلكها فيها، باقي سنوات عمره.

ويعتبره كثيرون، شاهداً على تطور المملكة منذ توحيدها لحين تحولها إلى أكبر اقتصاد في المنطقة، ووجهة عالمية يقصدها الملايين للعمل والسياحة.