5 أمتار تفصل بين عمال الإنقاذ والعاملين في نفق منهار بالهند

باتت فرق الإنقاذ الهندية التي تحفر الركام يدويًّا على بعد خمسة أمتار فقط من 41 عاملًا عالقين في نفق منهار منذ 17 يومًا، على ما أفاد مسؤولون محليون الثلاثاء توقعوا انفراجة "قريبًا".

وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند بوشكار سينغ دامي لصحافيين: "حُفر ممر إنقاذ بطول 52 مترًا داخل النفق ونحتاج إلى 57 مترًا. ويتوقع أن تنجز عملية الإنقاذ قريبًا".

وأضاف: "من المتوقع أن تنجز عملية الإنقاذ قريبا" من دون تحديد إطار زمني معين، ما يعزز الآمال بقرب انتهاء العملية الماراثونية.