سبورتنغ لشبونة يقدم حلا لمانشستر يونايتد للتخلص من أزمات كريستيانو رونالدو

سيخضع حرص مانشستر يونايتد للإبقاء على كريستيانو رونالدو للاختبار من قبل سبورتنغ لشبونة البرتغالي في الميركاتو الشتوي، حيث ظل النادي الإنجليزي مصمما على عدم السماح للمهاجم البرتغالي الراغب بمغادرة أولد ترافورد منذ الصيف الماضي.

الدولي البرتغالي يعيش وضعا لم يعهده طوال مسيرته هذا الموسم، بعدما تحول إلى لاعب بديل في عهد المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

ورغم أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، حاول الترويج للمهاجم البالغ عمره 37 عامًا في جميع أنحاء أوروبا، فإن وجوده على مقاعد البدلاء أصبح مصدر إزعاج بدأ المدير الفني إريك تين هاغ القلق بشأنه.

وسبورتنغ، النادي الذي أطلق مسيرة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، مستعد لتقديم حل وسط لهذه الأزمة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ذلك سيعني منح يونايتد لرونالدو جزءا من أجره البالغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا الذي يحصل عليه عندما عاد إلى النادي من يوفنتوس في صيف عام 2021، لكن سبورتنغ سيظل يدفع الجزء الأكبر من الراتب.

ولا شك أن هذا العرض في حال إتمام الصفقة سيمثل عودة مظفرة إلى الوطن وسيوفر أيضًا لرونالدو إمكانية اللعب في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، حيث يملك سبورتنغ فرصة للتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

وكان مدرب سبورتنغ روبن أموريم، قد قال في تصريح سابق: "الجميع في النادي يحلم بعودة كريستيانو رونالدو، ولكننا لا نملك المال لدفع راتبه".