بعد تعذر علاجها.. اختفاء حساب جواهر الكويتية في "سناب شات"

شهدت حالة الفنانة جواهر الكويتية تدهورًا منذ إعلان إيقاف علاجها في العاصمة لندن، بعد رحلة 4 سنوات من الصراع مع سرطان المعدة.

واضطرت الفنانة الكويتية، فيما بعد، للعودة إلى موطنها الكويت، حيث تم نقلها إلى المستشفى.

وخرجت في وقت سابق عبر حسابها في "سناب شات"، ممثلتها القانونية، وأعلنت أن جواهر الكويتية ترقد في المستشفى في حالة صعبة، وهي بحاجة للدعاء.

ومنذ ذلك الحين، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن تطورات الوضع الصحي للفنانة جواهر، قبل أن يختفي حسابها في "سناب شات"".