شهادة حاسمة تقترب من فك لغز الطفلة مادلين

أدلى رجل زعم أنه كان صديق المشتبه فيه الرئيسي في قضية اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكان (3 سنوات) عام 2007 في البرتغال، بشهادة قد تكون حاسمة في توجيه التهمة للمشتبه فيه.

وقال الرجل إن المشتبه فيه، كريستيان بروكنر (45 عاما)، كان قد أخبره بعد أقل من عام على اختفاء الطفلة، وبينما كانا يتحدثان حول قضيتها بأن الصغيرة "لم تصرخ".

وزعم الشاهد "هيدج ب" في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه كان يعتبر بروكنر صديقا، ودخل شقته في أحد الأيام، واكتشف أن لديه مقاطع فيديو يوثق فيها اعتداءه جنسيا على النساء.