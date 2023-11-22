المغنية الأمريكية كيلاني تمجد أخلاق الفلسطينيين

نشرت المغنية الأمريكية، كيلاني، والمعروفة بمناصرتها الفلسطينيين وقضية غزة منذ بدء الحرب عليها، منشورًا أشبه بقصيدة تمجد أخلاق الفلسطينيين.

ونقلت كيلاني عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، المنشور الذي تحدث عن صفات في الإنسان الفلسطيني، بما يشبه قصيدة الغزل.

وجاء في المنشور "لو كنت تعرف الفلسطينيين، لعرفت كم هم مسالمون، ولكنت انغمست في شخصهم اللطيف وقلوبهم المضيافة بما فيه الكفاية، لتخبر العالم كم هم محبون حتى في خضم أحزانهم. ورغم أن طيبتنا قد تعتبر ضعفًا للآخرين، فإنك ستعرف الحقيقة بأن الفلسطينيين أقوياء مثل السماء الزرقاء".