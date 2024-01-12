فنانة فلسطينية في الولايات المتحدة تفاجأ بإلغاء معرضها لدعمها غزة

ألغت جامعة "إنديانا" في الولايات المتحدة، المعرض الفني للفنانة التشكيلية البارزة سامية حلبي.

وكانت لوحات الفنانة الفلسطينية تُعرض بالفعل في الجامعة، قبل أن تتلقى "حلبي"، البالغة من العمر 87 عاما، مكالمة هاتفية مفاجئة من مدير متحف "إسكنازي" للفنون في الجامعة.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، عبر لها المدير عن قلق موظفين بشأن منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وغزة، ودعمها للقضية الفلسطينية وغضبها من العنف في الشرق الأوسط، ووصف القصف الإسرائيلي بـ"الإبادة الجماعية".

ولاحقا، تلقت "حلبي" مذكرة مقتضبة من مدير المتحف ديفيد برينمان، بإلغاء العرض الرسمي للفنانة، والذي استمرّ العمل عليه نحو 3 سنوات، دون تفسير واضح.

وجاء في فحوى الرسالة: "أكتب إليك لإبلاغك رسميا أن متحف إسكنازي للفنون لن يستضيف المعرض المقرر لأعمالك".

وقبل بضعة أشهر فقط، أشاد برينمان بالأعمال الفنية لسامية حلبي وحماسه للمعرض، قبل أن يبلغها بشكل مفاجئ قرار إلغاء معرضها.

وقالت حلبي، وهي حاصلة على الماجستير في جامعة "إنديانا"، وقامت بعد ذلك بالتدريس للطلاب هناك: "من الواضح أن حريتي في التعبير هي موضع شك هنا".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أرسل النائب جيم بانكس من ولاية إنديانا رسالة إلى الجامعة يقول فيها إنها قد تخسر التمويل الفيدرالي إذا تغاضى المسؤولون عن أعمال "معادية للسامية" في الحرم الجامعي.

وجمعت الفنانة الفلسطينية سامية حلبي بين مناهج التعبيرية التجريدية والبنائية الروسية مع النشاط الاجتماعي لرسامي الجداريات المكسيكيين في أوائل القرن العشرين.

وسبق أن وصفت عملها بأنه يتبع تقاليد "فن التحرير" الفلسطيني، وظلت صريحة في مواقفها السياسية طوال حياتها المهنية.

وأكدت الفنانة التشكيلية أنها شعرت بخيبة أمل من قرار الجامعة، مضيفة: "اعتقدت أنني وجدت شيئا من بيتي في ولاية إنديانا، وتبين أن هذا غير صحيح تماما".