ظاهرة "باربنهايمر" تشعل شباك التذاكر الأمريكي

يشهد شبّاك التذاكر الأمريكي خلال نهاية هذا الأسبوع تناقضاً لافتاً في صدارته، إذ إن أحد الفيلمين، اللذين يُتوقع أن يحتلا قمة الترتيب، يتناول دمية شهيرة، في حين يتمحور الآخر حول قصة مخترع القنبلة الذرية.

فمنذ صباح الجمعة، أقبل مئات الآلاف من محبي السينما في أمريكا الشمالية على دور السينما لمشاهدة "باربي" و"أوبنهايمر".

وأظهرت أرقام العروض الأولى في الولايات المتحدة وكندا أن إيرادات عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون من بين الأعلى التي يحققها القطاع هذه السنة.

فالفيلم الروائي عن الدمية الأشهر حصد إلى الآن أكثر من 22 مليون دولار، فيما بلغت عائدات قصة أول سلاح نووي 10,5 ملايين دولار، وفقاً لشركة "بوكس أوفيس برو".

ومن المحتمل أن تصل إيرادات "باربي" في نهاية العطلة الأسبوعية، إلى نحو 150 مليون دولار، فيكون بذلك قد تجاوز ما حققه الجزء الثاني من "أفاتار" في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وكان عرض الفيلمين الكبيرين بالتزامن مصدر وحي لموجة من النكات والتعليقات، كما تم إطلاق تسمية "باربنهايمر" التي تمزج عنوانَي الفيلمين.

وقال كبير المحللين في "بوكس أوفيس برو" شون روبنز إنّ الجمهورَين "صهرا بشكل يختصر على نحو غير متوقع، الثقافة الشعبية، من خلال ظاهرة (باربنهايمر)".

ورأى روبنز أن هذا التأثير قد يكون "عزز الاهتمام بالفيلمين معاً، إذ إن أياً منهما لم يكن ليتوصل إلى ذلك وحده، لو طُرحا في تاريخين مختلفين".