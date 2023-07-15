مخرج مصري يكشف سبب غياب عبلة كامل عن الدراما

كشف المخرج المصري جمال عبدالحميد سبب ابتعاد الفنانة عبلة كامل عن الدراما في السنوات الأخيرة، وعدم ظهورها مطلقًا، رغم أنها لم تعلن اعتزالها.

وانسحبت الفنانة عبلة كامل بصمت من الساحة الفنية قبل نحو 5 سنوات، دون أن تصدر أي تصريح يوضح سبب ذلك.

بدوره، أوضح المخرج "عبدالحميد" في لقاء إعلامي مع قناة "هوليوود الشرق"، أنه تواصل مع عبلة كامل في محاولة لإقناعها بالعودة، لكنها ترفض دائمًا.

وأضاف المخرج المصري أنّ "حادثة وقعت لعبلة خلال تصويرها لمسلسل، حيث تعثرت على الدرج وسقطت وكُسرت يدها"، مبينًا أنه بعد زيارته لها للاطمئنان عليها، أعلنت أنها لن تعود للتمثيل.

وأكد أنه يحاول إقناعها بالعودة، لكنها تمنّعت، مبررة له أنّ "الدراما المصرية تغيرت عما كانت عليه في السابق، وهو ما يزعجها".

ولفت جمال عبدالحميد إلى أنّ "ما يحدث اليوم في الدراما لا علاقة له بمصر مطلقًا".