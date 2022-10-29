ماركا: بوسكيتس سيرحل عن برشلونة وفي طريقه للدوري الأمريكي
لم يودع برشلونة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، فقط رغم ما له من عواقب اقتصادية ورياضية كبيرة لكنه ودع بعض أبرز لاعبيه وقادته الحاليين.
وأظهرت الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ في كامب نو، يوم الأربعاء الماضي، أوجه قصور في جميع الخطوط، ونواقص تنافسية كبيرة، وتراجعًا شديدًا في أداء بعض اللاعبين وعلى رأسهم سيرجيو بوسكيتس التي هتفت الجماهير ضده عندما تم استبداله، حيث يشير كل شيء إلى حقيقة أنها كانت آخر مباراة له في البطولة الأوروبية بقميص برشلونة.
وأخرج تشافي، لاعب الوسط الدولي في الدقيقة 58 ودفع بفيران توريس بدلًا منه، رغم أن قائد برشلونة نفذ 21 تمريرة ناجحة، وفشل في 4 وحصل على مخالفتين، وارتكب خطأ واحدًا، وحصل على بطاقة صفراء، مما سيمنعه من المشاركة في مباراة فيكتوريا بلزن في ختام مباريات دور المجموعات الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن جزءًا كبيرًا من الجماهير التي ملأت جنبات "كامب نو" اتهمته وألقت عليه باللوم في الفوضى في خط الوسط، على الرغم من اللعب بأربعة لاعبين في الوسط، وكذلك الأداء السيئ لبرشلونة ضد رجال يوليان ناغلزمان.
القادة
ومنذ 6 أيام فقط، في مباراة الليغا ضد فياريال، أطلق الكامب نو صفارات الاستهجان ضد جيرارد بيكيه، وفي دوري أبطال أوروبا، أطلق العديد من المشجعين صفيرًا ضد بوسكيتس، الذين يعتبرون أنه لا يقدم المستوى المتوقع. لكن هذا بالتأكيد وداع للاعب الكتالوني من مدرجاته في إحدى مباريات دوري الأبطال.
وينتهي عقد القائد بوسكيتس، في يونيو/حزيران المقبل، وكل شيء يشير إلى أنه لن يستمر، وبرشلونة يرحب برحيله لأن لديه أحد أعلى العقود في غرفة خلع الملابس، ولأنه، بالإضافة إلى ذلك، يريد تجديد شباب الفريق.
وفي الواقع، خلفاؤه المحتملون واضحون بالفعل وروبن نيفيز واحد منهم، ولا يريد لاعب خط الوسط الكتالوني الاستمرار حيث لا يشعر بالتقدير، ولا يريد أن يشعر بعدم الراحة في منزله. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن دائمًا رغبته في اللعب في الولايات المتحدة.
وكل شيء يشير إلى حقيقة أن مباراة، الأربعاء الماضي، ضد بايرن، والتي كانت الهزيمة السادسة على التوالي أمام الفريق الألماني، كانت تمثل وداعه لدوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة.
وخاض اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا 129 مباراة في أعلى بطولة أوروبية، حيث سجل 4 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة وكان رصيده 77 فوزًا و 29 تعادلاً و23 خسارة.
ولقد كانت أيضًا واحدة من البطولات التي منحته أكبر قدر من الرضا، حيث توج باللقب 3 مرات مواسم 2008-2009 و2010-2011 و2014-2015.
وقال تشافي بعد المباراة ضد بايرن عند سؤاله عن إطلاق الجماهير صفارات استهجان ضد بوسكيتس: "لقد قلت بالفعل إنه يجب أن نكون متحدين"، حيث يأمل تشافي ألا يحكم جمهور كامب نو على القائد، على الرغم من أن وداعه في دوري الأبطال يبدو أنه لا تراجع عنه.