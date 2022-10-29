محمد صلاح يحقق رقما مميزا بعد هدفه في مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 14، ليرفع رصيده من الأهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 4، محتلا المركز الثامن، حيث يحتل الصدارة النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، برصيد 17 هدفا.

ووصل محمد صلاح الآن إلى هدفه الـ122 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، متجاوزًا ستيفن جيرارد باعتباره ثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، ويأتي في الصدارة روبي فاولر (128) ثم صلاح، ثم جيرارد (121).

كما شارك محمد صلاح الآن بـ174 هدفًا (124 هدفًا + 50 تمريرة حاسمة) وأصبح الآن أحد اللاعبين العشرين الذين شاركوا في أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بأكمله.