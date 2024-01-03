لبنانيون يناشدون المساعدة في علاج الإعلامي إيلي مرعب

ولم يتم ذكر تفاصيل بشأن الأزمة الصحية التي تعرض لها الإعلامي اللبناني، لكنَّ ناشطين قالوا إنها نتيجة تداعيات زراعة كلية له.

وقالت الصحافية رولا نصر إن وضع إيلي مرعب الصحي "يزداد سوءا".

بينما أكدت الصحافية إيمان إبراهيم عبر حسابها في منصة "إكس"، أن إيلي مرعب يرقد في العناية المركزة منذ 45 يوما، وهو يعاني من نزيف حاد ومن تدهور في صحته التي لم تشهد أي تحسن في الأيام الماضية، مناشدة المساعدة في علاجه.