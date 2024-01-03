لبنانيون يناشدون المساعدة في علاج الإعلامي إيلي مرعب
ناشد إعلاميون وناشطون في لبنان طالبين المساعدة في التكفل بعلاج الإعلامي المعروف إيلي مرعب.
ويعاني الإعلامي مرعب من أزمة صحية، أدخلته المستشفى، فيما طالب إعلاميون بالمساعدة في تغطية تكاليف عملية جراحية له.
ولم يتم ذكر تفاصيل بشأن الأزمة الصحية التي تعرض لها الإعلامي اللبناني، لكنَّ ناشطين قالوا إنها نتيجة تداعيات زراعة كلية له.
وقالت الصحافية رولا نصر إن وضع إيلي مرعب الصحي "يزداد سوءا".
بينما أكدت الصحافية إيمان إبراهيم عبر حسابها في منصة "إكس"، أن إيلي مرعب يرقد في العناية المركزة منذ 45 يوما، وهو يعاني من نزيف حاد ومن تدهور في صحته التي لم تشهد أي تحسن في الأيام الماضية، مناشدة المساعدة في علاجه.
وهنأ إيلي مرعب متابعيه في العام الجديد، متمنيا لهم "الصحة وراحة البال"، بينما كتب في تغريدة سابقة عبر حسابه في منصة "إكس"، "أيها المتمتعون بالصحة اشكروا خالقكم وكفاكم حزناً على أتفه الأشياء"، في دلالة على مروره بأزمة صحية.