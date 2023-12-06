شريهان: لن أحتفل بعيد ميلادي إكراما لغزة
اعتذرت الفنانة المصرية شريهان عن الاحتفال بعيد ميلادها، والذي يصادف اليوم الأربعاء، وذلك بسبب تأثرها بحرب غزة.
ونشرت شريهان بيانا عبر حسابها في منصة "إكس"، شددت فيه على أنها "لن تحتفل بعيد ميلادها بأي طريقة كانت، ولو كان لساعات محدودة، وتخجل من ذلك أمام ما يحدث في غزة".
وأضافت أنها "تعيش أصعب وأقسى أيامها بسبب ما يحدث في غزة، وتريد مقابلة وجه ربها، وهي ترفض إبادة الشعب الفلسطيني وقتل القضية الفلسطينية، والتهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون"، واصفة الشعب الفلسطيني بـ"الشعب الأسطوري".
وأكدت شريهان أن "أملها معلق فقط في الله ومعجزاته لنصرة أهل غزة".