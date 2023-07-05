لبنان.. صيف وشتاء فوق سطح واحد

قد يلتبس على قاصدي لبنان هذا الصيف، أنّ وجهتهم إنّما هي بلد تصنفه المؤسسات والمنظمات الدولية في المراتب الدنيا وفق المقاييس المختلفة من سياسية واقتصادية، وصولًا إلى مقاييس التنمية البشرية.

وجوه اللبس قد تبدأ بمطار رفيق الحريري الدولي، ولا تنتهي في المواقع السياحية ومراتع السهر والحفلات الفنية العامرة.

يغصّ مطار رفيق الحريري الدولي ومنذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي، بحركة توصف بأنها فوق العادة، قياسًا لعدد الواصلين من مغتربين ومن سياح كذلك.

وتشهد قاعات المطار يوميًا وصول آلاف الوافدين، وبنسب تصاعدية، ناهزت نسب أعوام ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية التي أطلت في العام 2019.

وبحسب إحصاءات رسمية، يصل إلى مطار بيروت نحو 36,000 ألف راكب كمعدل وسطي في اليوم. وسط توقعات تقدر عدد الوافدين في أشهر الصيف مجتمعة بنحو مليون ونصف المليون زائر.