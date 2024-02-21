إيران ترفض اقتراح غروسي زيارتها الشهر المقبل

رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، اقتراحا بأن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران، الشهر المقبل، لكنه عوضًا عن ذلك دعا غروسي لحضور مؤتمر في طهران في مايو/ أيار.

ونقلت وكالة رويترز عن غروسي هذا الأسبوع، أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام التجاري، وأضاف أنه كان يعتزم زيارة طهران الشهر المقبل للتباحث بشأن "تباعد" العلاقات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية.

لكن محمد إسلامي قال إن إجراء زيارة الشهر المقبل غير مرجح بسبب "جدول الأعمال المزدحم" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي في طهران، بأن "تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر بصورة طبيعية وتجري المناقشات لحل أوجه الالتباس وتطوير التعاون".