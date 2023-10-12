كيف يساعد الشوفان على إنقاص الوزن؟

تقول الأخصائية جودسون إنه عندما تكون في رحلة لإنقاص الوزن، يجب إعداد حمية غذائية فيها جميع المكملات الغذائية من الألياف والبروتينات، وممارسة الرياضة، والابتعاد كليًّا عن السكريات.

قد يساعدك تناول الشوفان على خسارة الوزن، لأنه صحي للقلب بسبب احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، وخاصة البيتا جلوكان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. وهذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

وأضافت: "يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم. كما يعزز محتوى الألياف في دقيق الشوفان عملية الهضم الصحي عن طريق منع الإمساك ودعم الجهاز الهضمي الذي يعمل بشكل جيد، كما إنه مصدر مهم أيضًا للعديد من العناصر الغذائية، مثل: المنغنيز، والفوسفور، والمغنيسيوم، والحديد".

ووفقًا لخبيرة التغذية، هناك خمس طرق يمكن أن يساعدك بها دقيق الشوفان في إنقاص الوزن، وتشمل ما يأتي:

الشوفان يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع

يعد تناول وعاء لذيذ من الشوفان على الإفطار طريقة فعالة للشعور بالشبع، حيث يوفر دقيق الشوفان الكثير من الألياف. يمكن أن تساعد الألياف في إدارة الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية التي تستهلكها خلال اليوم. وأفادت جودسون: "الألياف تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع والبقاء ممتلئًا لفترة أطول، ما قد يساعد أيضًا في الحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات".