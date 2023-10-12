كيف يساعد الشوفان على إنقاص الوزن؟
يحتوي دقيق الشوفان على العديد من الفوائد، وهو مليء بالألياف الغذائية بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل: المنغنيز، والفوسفور، والمغنيسيوم، والحديد.
وأفادت أخصائية التغذية إيمي جودسون بأن تناول الشوفان مفيد للصحة لاحتوائه على نسب كبيرة من البروتينات والألياف فكيف إذا تم إضافة العسل، أو اللوز، أو جوز الهند المبشور، أو التوت.
فوائد الشوفان لإنقاص الوزن
تقول الأخصائية جودسون إنه عندما تكون في رحلة لإنقاص الوزن، يجب إعداد حمية غذائية فيها جميع المكملات الغذائية من الألياف والبروتينات، وممارسة الرياضة، والابتعاد كليًّا عن السكريات.
قد يساعدك تناول الشوفان على خسارة الوزن، لأنه صحي للقلب بسبب احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، وخاصة البيتا جلوكان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. وهذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.
وأضافت: "يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم. كما يعزز محتوى الألياف في دقيق الشوفان عملية الهضم الصحي عن طريق منع الإمساك ودعم الجهاز الهضمي الذي يعمل بشكل جيد، كما إنه مصدر مهم أيضًا للعديد من العناصر الغذائية، مثل: المنغنيز، والفوسفور، والمغنيسيوم، والحديد".
ووفقًا لخبيرة التغذية، هناك خمس طرق يمكن أن يساعدك بها دقيق الشوفان في إنقاص الوزن، وتشمل ما يأتي:
الشوفان يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع
يعد تناول وعاء لذيذ من الشوفان على الإفطار طريقة فعالة للشعور بالشبع، حيث يوفر دقيق الشوفان الكثير من الألياف. يمكن أن تساعد الألياف في إدارة الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية التي تستهلكها خلال اليوم. وأفادت جودسون: "الألياف تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع والبقاء ممتلئًا لفترة أطول، ما قد يساعد أيضًا في الحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات".
مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة
يمكن أن تساعد الكربوهيدرات المعقدة في إنقاص الوزن. حيث وضحت جودسون: "يعد دقيق الشوفان مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات المعقدة، ما يوفر الطاقة لأنه يتم هضمه بشكل بطيء، ما يساعدك على البقاء نشيطًا طوال اليوم والحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم".
مليء بالبروتين
بالإضافة إلى الألياف، الشوفان مليء بالبروتين، ويمكن إضافة المكسرات وزبدة الجوز والبذور والحليب ومسحوق البروتين لطبق الشوفان الخاص بك.
لا يحتوي على سعرات حرارية عالية
وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الشوفان منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على 76 سعرة حرارية لكل 100 جرام، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.
متعدد الاستخدامات
يوجد العديد من الاستخدامات للشوفان في المطبخ، إذ يمكن أن يكون أكثر لذّة وصحّةً عند جمعه مع بعض الأطعمة كوجبات رئيسة أو كحلويّات.