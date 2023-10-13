بريطانيا تزيل جذع شجرة شهيرة قُطعت بعمل تخريبي

بعدما أُزيلت شجرة "سيكامور غاب" الشهيرة في بريطانيا بعمل تخريبي استهدفها قبل أسبوعين وأثار حزن عدد كبير من محبيها، بادر مسؤولون عن جدار "هادريان" الذي وقعت عليه الشجرة إلى رفعها الخميس.

وحظيت الشجرة بشهرة عالمية بفضل فيلم "روبن هود" الذي صدر العام 1991، ويظهر فيه كيفن كوستنر ومورغان فريمان وهما يسيران أمام هذه الشجرة المهيبة التي كان يقصدها من يزور شمال شرق إنكلترا. وكانت من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر، أُزيلت الشجرة التي يبلغ عمرها مئتي عام في عمل تخريبي لا تزال الشرطة تحقق للعثور على المسؤول عنه.